Foragido da justiça em Pernambuco é preso em Natal pela Polícia Federal

Procurado desde 2018, um foragido da justiça em Pernambuco foi preso nesta quarta-feira (6) em uma operação policial conjunta em Natal (RN).



O pernambucano de 38 anos foi preso em um condomínio residencial situado no bairro Lagoa Nova, suspeito pelos crimes de receptação e por integrar uma organização criminosa.

A captura foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Sertânia/Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Foragido residia em Natal

O suspeito é acusado por crimes cometidos há pelo menos cinco anos na Zona Rural de Sertânia, município localizado no Sertão do Estado.



Na abordagem feita à época, uma carga roubada com 441 caixas de óleo refinado foi recuperada pela Polícia Militar de Pernambuco e, após troca de tiros, três suspeitos foram presos, um morreu e outro conseguiu fugir. Na ação, um policial também foi baleado.

O foragido pernambucano residia na capital potiguar desde 2021, atuando no ramo de comércio de veículos. No momento da abordagem policial, quando saía de casa, ele se identificou apresentando documentos falsos, motivo pelo qual foi também autuado em flagrante.



A ação foi feita pela Força-Tarefa de Capturas, integrada pela Polícia Federal e Polícia Civil do Rio Grande Norte, com apoio dos Núcleos de Inteligência do 3º BPM, 7º BPM e 9º CIPM/PE e do Grupo de Capturas da Polícia Federal (PF) em Pernambuco.

Além de identidades, foram encontrados e apreendidos cartões de crédito em nome de terceiros. Após ser submetido a exame de corpo de delito no Itep, o suspeito se encontra provisoriamente custodiado na Superintendência da Polícia Federal, à disposição da Justiça.

