Foragido da Justiça, ex-sargento da PM é preso por homicídio de homem no Pátio de Eventos de Caruaru

Um ex-sargento da Policial Militar, de 57 anos, que estava foragido da Justiça após ser condenado por homicídio qualificado, foi preso em Caruaru, no Agreste, na última terça-feira (6).

De acordo com a Polícia Federal em Pernambuco (PF/PE), Orlando Vieira da Silva responde por atirar em um entregador de gás, identificado como Wellington Alves da Silva.



O crime ocorreu na noite do dia 20 de junho de 2010. A vítima estava assistindo a um jogo do Brasil na casa de um amigo e decidiu comemorar a vitória no Pátio do Forró, em Caruaru.



O disparo foi feito pelo então policial, lotado no 4º BPM, que estava de folga na data e chegou a ser autuado em flagrante. A vítima morreu no local.



Desde o crime, a Polícia Civil passou a investigar se o tiro foi acidental ou não. O sargento foi levado para o Centro de Reeducação da Polícia, onde ficou aguardando julgamento. Em seguida, foi expulso da Polícia Militar.





Nove anos depois, em 8 de outubro de 2019, o Tribunal do Júri de Caruaru condenou Orlando Vieira da Silva por homicídio qualificado em sentença definitiva. O mandado de prisão foi expedido no dia 20 de julho de 2022 e cumprido na manhã dessa quarta-feira (6), por policiais federais lotados na Delegacia de Caruaru.



O ex-sargento, que é natural de Bonito, no Agreste, foi encontrado em sua residência, no bairro do Salgado, em Caruaru. Segundo a Polícia Federal, ele não apresentou nenhum tipo de resistência no momento da abordagem.



Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde passou por exame de corpo delito, e levado para audiência de custódia em Caruaru, onde ficará à disposição da Justiça.



De acordo com a PF, a pena para homicídio qualificado varia entre 12 e 20 anos de prisão.

