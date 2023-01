A- A+

Garanhuns Foragido da Justiça morre após ser baleado em troca de tiros com policiais do Bepi em Garanhuns Suspeito de matar duas pessoas, ele estava escondido em uma boca de fumo

Um foragido da Justiça morreu, nessa quarta-feira (25), após uma troca de tiros com policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), em uma boca de fumo na cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

O homem estava escondido no local, uma casa na comunidade de Batalha do Tuiti, quando uma equipe do Bepi chegou após ter recebido notícias do paradeiro do homem.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar de Pernambuco, o homem é suspeito de praticar um duplo homicídio no final da semana passada, em Garanhuns.

Os policiais foram recebidos a tiros no local e revidaram, dando início a uma troca de tiros, segundo a PM. O foragido acabou sendo baleado.

Ele foi socorrido ao Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, e recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu.

Ainda segundo a polícia, uma mulher de 50 anos, apontada como comparsa do homem e que também se encontrava na boca de fumo foi detida.

Foram apreendidos um revólver cal.32, nove munições cal.32 intactas e 02 deflagradas e 53 pedras de crack.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, no Agreste do Estado.

