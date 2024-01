Foragido da justiça por duplo homicídio, homem de 52 anos é preso em fiscalização da PRF no Agreste

A- A+

Foragido da Justiça, um homem de 52 anos foi preso por duplo homicídio durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-424, no município de Pedra, no Agreste de Pernambuco.



O suspeito estava em um furgão que foi abordado nesse domingo (7).



Ao iniciar o processo de identificação dos ocupantes, a equipe constatou um mandado de prisão por homicídio em aberto contra o passageiro, expedido em agosto de 2021 pela Vara Regional de Caruaru.

De acordo com a PRF, o passageiro chegou a cumprir regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, mas quebrou o equipamento, recebendo o mandado de prisão imediata após a fuga.



"O homem alegou ter tirado a vida de sua companheira e do suposto amante", informou a corporação.



Após a constatação, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil em Arcoverde, no Sertão.

