prisão Foragido de Pernambuco, acusado de homicídios e tráfico de drogas é preso no Rio Matheus Morais da Silva estava escondido em Belford Roxo, na Baixada Fluminense; contra ele foram cumpridos cinco mandados de prisão

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil do Rio e da Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco prenderam, nesta sexta-feira (10), Matheus Morais da Silva, de 29 anos. Ele é apontado como autor de homicídios e tráfico de drogas. Matheus havia fugido de Pernambuco para se esconder no Rio. Ele foi localizado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Contra Matheus foram cumpridos cinco mandados de prisão e um de busca e apreensão. Segundo a polícia, ele era um dos chefes da facção pernambucana Bonde da Cria (BDC), ligada ao tráfico de drogas. As investigações apontam que, mesmo do Rio, o acusado ainda tinha influência das decisões do grupo criminoso.

De acordo com a polícia, Matheus era considerado foragido pelas autoridades de Pernambuco. Ele estava há alguns meses escondido numa comunidade no Bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

Segundo investigações da polícia pernambucana, um dos assassinatos ocorridos a mando de Matheus foi o de José Gabriel Silva de Alcântara, integrante de uma facção rival chefiada por um bandido conhecido como Nego Doido. O crime foi em setembro de 2022, na orla do Bairro do Pina, em Recife, à luz do dia e na frente de testemunhas: dois cúmplices de Matheus chegaram de bicicleta e disparam dois tiros na cabeça de José Gabriel.

A DHBF disponibiliza para a população o Whatsapp (21) 99805-4394, canal em que podem ser feitas denúncias anônimas.

