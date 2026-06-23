Foragido do sistema penitenciário rompe tornozeleira e é preso após roubar moto em Casa Forte
Vítimas reconheceram o homem como o autor do roubo, relatando que ele teria utilizado violência e ameaças durante o crime
Uma perseguição policial após o roubo de uma motocicleta resultou na prisão de um homem foragido do sistema penitenciário no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), equipes do 11º BPM foram acionados para uma ocorrência de roubo de moto, nas proximidades da Praça Jornalista Francisco Pessoa de Queiroz.
Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta em alta velocidade.
"Após desobedecer à ordem de parada, iniciou-se um acompanhamento tático, no qual o indivíduo caiu do veículo, colidiu com a viatura e tentou fugir a pé", informou a PMPE.
Leia também
• Homem de 32 anos morre vítima de intoxicação por metanol em Petrolina
• Vendedor de milho é assassinado a tiros no meio da rua em Casa Amarela
• Recife celebra 21º São João 60+ com festa para mais de 6 mil pessoas
Apesar da tentativa de fuga, o suspeito foi alcançado e preso. Uma arma também foi apreendida. Ainda de acordo com a corporação, as vítimas reconheceram o homem como o autor do roubo, relatando que ele teria utilizado violência e ameaças durante o crime.
O mesmo comportamento foi reproduzido contra o efetivo policial durante a ocorrência, segundo informou a PMPE. Aos policiais, o suspeito confessou ser foragido do sistema penitenciário e disse ter rompido a tornozeleira eletrônica.
Após a prisão, o homem foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado à delegacia, junto com a arma apreendida e a motocicleta recuperada.