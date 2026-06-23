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Zona Norte Foragido do sistema penitenciário rompe tornozeleira e é preso após roubar moto em Casa Forte Vítimas reconheceram o homem como o autor do roubo, relatando que ele teria utilizado violência e ameaças durante o crime

Uma perseguição policial após o roubo de uma motocicleta resultou na prisão de um homem foragido do sistema penitenciário no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), equipes do 11º BPM foram acionados para uma ocorrência de roubo de moto, nas proximidades da Praça Jornalista Francisco Pessoa de Queiroz.



Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta em alta velocidade.

"Após desobedecer à ordem de parada, iniciou-se um acompanhamento tático, no qual o indivíduo caiu do veículo, colidiu com a viatura e tentou fugir a pé", informou a PMPE.

Apesar da tentativa de fuga, o suspeito foi alcançado e preso. Uma arma também foi apreendida. Ainda de acordo com a corporação, as vítimas reconheceram o homem como o autor do roubo, relatando que ele teria utilizado violência e ameaças durante o crime.

O mesmo comportamento foi reproduzido contra o efetivo policial durante a ocorrência, segundo informou a PMPE. Aos policiais, o suspeito confessou ser foragido do sistema penitenciário e disse ter rompido a tornozeleira eletrônica.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado à delegacia, junto com a arma apreendida e a motocicleta recuperada.



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