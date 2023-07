Foragido é preso em Igarassu após usar carro para realizar assaltos e tentar subornar polícia

A- A+

Um foragido da Justiça por vários homicídios cometidos na região de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, foi preso por policiais militares do 26º BPM, na madrugada desta segunda-feira (10), em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a polícia, ele, considerado de alta periculosidade, tentou subornar os policiais com R$ 5 mil para ser liberado, o que não aconteceu.

Os policiais chegaram ao local onde o homem terminou preso após receberem informações de um veículo de cor escura usado para cometer assaltos na área de Cruz de Rebouças. "[A equipe] se deparou com um carro com as mesmas características e realizou a abordagem, encontrando um casal em seu interior", disse a PM, em nota.

Debaixo do carpete, havia uma pistola calibre .380 com 14 munições, além de várias folhas com anotações financeiras, que a polícia aponta que seria da movimentação do tráfico de drogas.

"Questionado, o homem revelou que morava em local próximo, onde foram encontradas outras 36 munições em sacola escondida embaixo de um colchão. Ele ainda tentou, sem sucesso, subornar os policiais, oferecendo R$ 5 mil para ser liberado", completou a polícia.

A PM também disse que o homem liderava uma quadrilha em Vitória de Santo Antão, cidade de onde conseguiu escapar, na semana passada, de uma operação policial para capturá-lo. "Ele foi apresentado na Delegacia de Paulista, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção ativa".

