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Espinheiro Foragido: Polícia Civil divulga foto do homem que invadiu condomínio da ex no Recife O suspeito, identificado como André Maia Oliveira, queria atear fogo no apartamento da ex na manhã desta quarta-feira (18)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) divulgou a foto do homem que descumpriu a medida protetiva e invadiu o condomínio da ex-companheira na manhã desta quarta-feira (18), no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife . O suspeito está foragido e sendo procurado.

Segundo as informações, o homem, identificado como André Maia Oliveira, efetuou diversos disparos de arma de fogo no edifício localizado na Rua Santo Elias.

Em um áudio gravado de uma ligação entre suspeito e vítima, divulgado pela deputada estadual Delegada Gleide Ângelo nas redes sociais, Oliveira disse que seu objetivo era atear fogo no apartamento com a ex-parceira e ex-sogra dentro.

“A gasolina tá lá fora para tacar fogo com você dentro”, ameaça.

Ameaças

O suspeito garantiu que mesmo preso, a mulher se tornará uma vítima do feminicídio. Mesmo que passe trinta anos em cárcere, ele disse que conseguirá alguém "lá de dentro" para matar a ex-companheira e a ex-sogra. Inclusive, afirmou que já entrou em contato com alguém para "resolver o problema" para ele.

"Recado está dado. Eu vou ser preso, mas mesmo preso, não durma. Eu vou lhe buscar", aterroriza o homem.

Denúncias

A Polícia disse que a colaboração da população é fundamental para prender o suspeito. Qualquer informação sobre a localização de André Maia Oliveira pode e deve ser repassada, de forma anônima e segura, para a 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (1ª DEAM/DPMUL) pelos canais de:

Telefone: (81) 3184-3352;

WhatsApp: (81) 9488-4161.

Entenda o caso

André invadiu o condomínio da ex-companheira no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (18), na Rua Santa Elias. O suspeito, cujo nome não foi divulgado, estava armado e fugiu.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que a ocorrência de violência doméstica foi registrada pelo 13º BPM e contou com apoio do 11º BPM.

"A PMPE localizou o veículo utilizado e apreendeu uma arma de fogo. As diligências seguem em busca do suspeito", ressaltou a corporação.

Ainda de acordo com a PMPE, a vítima, que estava no imóvel, foi retirada em segurança e conduzida à Delegacia de Polícia da Mulher. Já a Polícia Civil de Pernambuco destacou que está investigando a ocorrência contra uma mulher de 39 anos no bairro do Espinheiro.

"As investigações foram iniciadas de imediato e seguem em andamento", afirmou a corporação.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também foi acionado para a ocorrência, enviou uma viatura de salvamento, mas não houve a necessidade de intervenção direta e não registrou feridos.



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