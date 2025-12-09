Ter, 09 de Dezembro

Tecnologia

Foragido é preso com ação de câmeras de reconhecimento facial no Festival Pernambuco Meu País Verão

O detido tinha dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulista

Câmeras de reconhecimento facial ajudam a prender foragido em festival  - Foto: Divulgação/SDS

Um homem de 35 anos, foragido da Justiça, foi identificado pelas câmeras de reconhecimento facial da Secretaria de Defesa Social (SDS) e preso durante o Festival Pernambuco Meu País Verão, em Aldeia, no município de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa sexta-feira (5). 

O foragido, que não teve a identidade revelada, tinha dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulista. Ele é acusado de homicídio e adulteração veicular. 

Após a captura, foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos e, em seguida, foi encaminhado ao presídio.

A utilização da tecnologia de reconhecimento facial em grandes eventos como Carnaval, São João, jogos de futebol e festivais faz parte do planejamento da SDS. 

O Festival Pernambuco Meu País Verão teve atuação de forma integrada, com reforço no efetivo, uso de tecnologias e emprego de drones do Grupamento Tático Aéreo (GTA). 
 

