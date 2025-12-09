A- A+

Tecnologia Foragido é preso com ação de câmeras de reconhecimento facial no Festival Pernambuco Meu País Verão O detido tinha dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulista

Um homem de 35 anos, foragido da Justiça, foi identificado pelas câmeras de reconhecimento facial da Secretaria de Defesa Social (SDS) e preso durante o Festival Pernambuco Meu País Verão, em Aldeia, no município de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa sexta-feira (5).



O foragido, que não teve a identidade revelada, tinha dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulista. Ele é acusado de homicídio e adulteração veicular.

Após a captura, foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos e, em seguida, foi encaminhado ao presídio.

A utilização da tecnologia de reconhecimento facial em grandes eventos como Carnaval, São João, jogos de futebol e festivais faz parte do planejamento da SDS.

O Festival Pernambuco Meu País Verão teve atuação de forma integrada, com reforço no efetivo, uso de tecnologias e emprego de drones do Grupamento Tático Aéreo (GTA).



