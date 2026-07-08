Foragido tenta se passar por irmão em fiscalização, mas é detido após cartão revelar verdadeiro nome

A- A+

Um foragido da justiça desde 2025 por porte ilegal de arma de fogo tentou se passar pelo irmão para enganar policiais rodoviários federais, mas acabou detido após os agentes encontrarem um cartão com o seu verdadeiro nome.



O suspeito conduzia um veículo roubado e portava celular com registro de furto. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (7) durante abordagem na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao ter o veículo parado na fiscalização, o motorista afirmou que estava sem documentos, mas chegou a informar nome e filiação.



A equipe realizou uma verificação no veículo e encontrou um cartão em nome de outra pessoa. Após consulta, foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto para o titular do cartão, expedido em abril de 2025.

"O homem admitiu que havia informado o nome do irmão. Ao verificar o carro, a equipe descobriu que se tratava de um automóvel roubado no dia 22 de junho deste ano, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife", afirmou a PRF.



Aos policiais rodoviários, o condutor disse ter buscado o veículo em João Pessoa, na Paraíba, e que pretendia adquirir o carro de um conhecido, mas não informou nomes.



"O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Paulista, onde também foi descoberto que o celular dele tinha registro de furto", ressaltou a PRF.



Além do cumprimento do mandado de prisão, o homem poderá responder por falsa identidade, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Veja também