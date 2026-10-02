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Lito Sousa "Foram dias muito difíceis. É uma doença avassaladora", diz viúva de Lito Sousa após velório Mila afirmou que Lito deixou gravados alguns vídeos para que o filho de sete anos do casal assista em seus aniversários futuros

A viúva de Lito Sousa, Mila Seidl, concedeu uma breve entrevista à imprensa depois do velório, onde agradeceu a Força Aérea Brasileira, gestora do espaço no Campo de Marte, pelo espaço para a despedida do influenciador.

— O Lito teve oportunidade de fazer algumas declarações de vontade, e essa era delas. Ele queria uma despedida perto daquilo que ele ama, que é aviação, que são os aviões — afirmou. — E esse aqui é um ambiente que ele amou muito. Apesar de ter trabalhado na United Airlines por muitos anos, e em outas empresas privadas, ele teve a formação inicial na Força Aérea.

Mila agradeceu a presença dos fãs no velório e pediu desculpas por ter se recolhido nos últimos dias, porque a doença do marido exigia cuidados especiais.

— Foram dias muito difíceis. Todo mundo conseguiu já pesquisar um pouco sobre a doença, mas ela não é nem de longe o que se lê sobre ela. É uma doença avassaladora, que em dias todo o cenário muda— contou.

Mila afirmou que Lito deixou gravados alguns vídeos para que o filho de sete anos do casal assista em seus aniversários futuros.

Como empresária e sócia do marido, ela diz que pretende manter no ar sites e cursos que Lito promovia.

— Esse legado não acaba — afirmou. — O que mais nos preocupa é como fazer isso sem ele como criador de conteúdo. Existem vários criadores de conteúdo, mas o que fazia o Lito ser único era o carisma dele. E isso é algo que a gente não consegue aprender, porque era dele.

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