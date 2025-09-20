A- A+

LUCRO Forbes: nenhum presidente dos EUA lucrou tanto no cargo quanto Trump; entenda Enriquecimento do presidente dos Estados Unidos é atribuído às criptomoedas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões na cotação atual) nos primeiros nove meses de seu segundo mandato, de acordo com dados da lista em tempo real de bilionários da Forbes consultada nesta sexta-feira, 19.

No dia 20 de janeiro, quando tomou posse, Trump tinha um patrimônio de US$ 6,7 bilhões (R$ 35,7 bilhões) e era a 472ª pessoa mais rica do mundo. Já nesta sexta, 19, o republicano chegou a uma fortuna de US$ 7,2 bilhões (R$ 38,4 bilhões). Apesar de ter acumulado mais dinheiro, ele caiu para a 530ª colocação entre os mais ricos do mundo.

Trump apareceu no 201º lugar do ranking Forbes 400 de 2025, divulgado no início deste mês, quando seu patrimônio chegou a US$ 7,3 bilhões (R$ 38,9 bilhões), o que representa um recorde para o presidente americano. O levantamento considerou dados do dia 1º de setembro.

No Forbes 400 do ano passado, ele apareceu na 319ª posição, com uma fortuna de US$ 4,3 bilhões (R$ 22,9 bilhões). Isso indica que entre 2024 e 2025, Trump ganhou US$ 3 bilhões (R$ 16 bilhões).

Segundo a revista, nenhum outro presidente americano lucrou tanto quando estava no cargo quanto Trump. Seu enriquecimento é atribuído às criptomoedas. Ele anunciou em setembro do ano passado a criação da empresa de criptoativos World Liberty Financial, que deslanchou após o republicano vencer a eleição presidencial de 2024. Poucos dias antes de reassumir a Casa Branca, ele lançou uma memecoin, o que ajudou a adicionar milhões de dólares ao seu patrimônio.

A situação é diferente da que Trump enfrentou em seu primeiro mandato. Ele perdeu US$ 600 milhões (R$ 3,2 bilhões) apenas entre o início da pandemia, em janeiro de 2020, e o fim do seu governo, em janeiro de 2021, de acordo com a Forbes.

