Força Aérea da Ucrânia afirma que destruiu 22 drones russos em Odessa

A Ucrânia destruiu 22 drones russos na região de Odessa, sul do país, anunciou neste domingo (3) a Força Aérea de Kiev.

"Na madrugada de 3 de setembro de 2023, os ocupantes lançaram várias ondas de ataques com drones 'Shahed-136/131' a partir do sul e do sudeste", afirmou a Força Aérea ucraniana em um comunicado publicado no Telegram, que cita 22 aparelhos destruídos.

Um total de 25 drones explosivos de fabricação iraniana foram lançados e “22 foram destruídos pelas tropas e recursos da Força Aérea em cooperação com a defesa aérea e outros componentes das forças de defesa da Ucrânia”, acrescenta a nota.

Após o fim, em julho, de um acordo mediado pela ONU que permitiu a exportação de alimentos pelo Mar Negro, a Rússia intensificou os ataques contra as regiões de Odessa e Mikolaiv, no sul da Ucrânia, que têm portos e infraestruturas para o embarque de grãos .

O primeiro cargueiro civil que saiu do país conseguiu retornar à Ucrânia em agosto, apesar do bloqueio russo.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou no sábado que outros dois navios atravessaram o “corredor temporário de grãos no Mar Negro”.

