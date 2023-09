Força Aérea resgata criança de 5 anos e casal de veleiro à deriva em Portugal; vídeo

A- A+

A Força Aérea portuguesa resgatou um casal e uma criança de 5 anos de um veleiro que estava “à deriva”. A família, que é de origem francesa, estava a cerca de 600 quilômetros de Ovar, em Portugal. Segundo as autoridades, a operação teve um “elevado grau de complexidade”.

“Três meios aéreos da Força Aérea estiveram empenhados em uma missão exigente e complexa para resgatar um casal e a filha, de 5 anos, que se encontravam em um veleiro à deriva a cerca de 600 km de Ovar, durante praticamente todo o dia de ontem [sábado], 16 de setembro”, diz a Força Aérea em comunicado.

Três meios aéreos da Força Aérea estiveram ontem empenhados numa missão exigente e complexa para resgatar um casal e a filha de cinco anos que se encontravam a bordo de um veleiro à deriva a cerca de 600km de Ovar.



A voar, protegemos!



Saiba tudo em: https://t.co/CEHPN4kqH4 pic.twitter.com/hshsniuUJc — Força Aérea Portuguesa (@fap_pt) September 17, 2023

Ainda de acordo com a publicação, a família navegava em alto mar, com ondas de sete metros, quando o mastro da embarcação quebrou. “O veleiro ficou à deriva, sem comunicação e energia”, afirma a nota. O alerta foi emitido pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC), nos Açores.

"Elevado grau de complexidade"

A equipe informou o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC) da ativação de um “Emergency Position-Indicating Radio Beacons” (EPIRB). Quando ativado, este aparelho envia sinais intermitentes que possibilitam a localização de pessoas, embarcações ou aeronaves em situações de emergência.

“De imediato, foi posta em prática uma ação de busca e salvamento com elevado grau de complexidade e exigência para as tripulações”, diz a nota, explicando que a dificuldade se deu pela elevada distância da embarcação, além das condições meteorológicas adversas.



Aeronaves foram mobilizadas

Um avião C-295M foi ativado para confirmar a existência da emergência e encontrar a origem do sinal. Imediatamente após ser confirmada a necessidade de retirar as pessoas da embarcação, e de ter sido detectada a localização exata do veleiro, um helicóptero EH-101 Merlin foi direcionado ao local.

A aeronave também precisou fazer uma pausa para reabastecer. “Dada a longa distância a que a embarcação se encontrava da costa, obrigando o helicóptero a atuar no limite da sua autonomia, foi também ativado um P-3C Cup+ Orion, que fez o acompanhamento da missão, garantindo que toda a operação de resgate ocorresse em segurança”.

Família tinha sinais de hipotermia

De acordo com a Força Aérea Portuguesa, “o casal e a criança, que apresentavam alguns sinais de hipotermia, foram recuperados com sucesso e posteriormente transportados para a cidade do Porto, após terem recebido os primeiros cuidados de saúde ainda a bordo do helicóptero”.

A tripulação do helicóptero destacou “a coragem da menina de 5 anos, que não exitou em saltar para a água com sete metros de ondulação, e de noite, para ser retirada pela equipe”.

Veja também

INTERNACIONAL Rei Carlos III faz visita de Estado à França