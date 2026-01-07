Qua, 07 de Janeiro

INTERVENÇÃO

Forças armadas britânicas apoiaram a operação dos EUA para apreender petroleiro no Atlântico

Em comunicado, o secretário de Defesa britânico afirmou que a ação fez parte dos esforços globais para reprimir a violação de sanções

O Secretário de Defesa britânico, John HealeyO Secretário de Defesa britânico, John Healey - Foto: Nicolas Tucat / AFP

O Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou nesta quarta-feira, 7, ter apoiado os esforços dos Estados Unidos para apreender um petroleiro de bandeira russa no Atlântico Norte, inclusive com aeronaves da força aérea. Em comunicado, o secretário de Defesa britânico, John Healey, afirmou que a ação fez parte dos esforços globais para reprimir a violação de sanções.

"Este navio, com um histórico nefasto, integra um eixo russo-iraniano de evasão de sanções que alimenta o terrorismo, conflitos e sofrimento do Oriente Médio à Ucrânia. O Reino Unido continuará intensificando suas ações contra a atividade da frota paralela para proteger nossa segurança nacional, nossa economia e a estabilidade global, tornando a Grã-Bretanha segura em casa e forte no exterior."

