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Forças Armadas britânicas dizem que um navio está em chamas no Estreito de Ormuz
Centro de Operações Marítimas de Comércio do Reino Unido emitiu um alerta sobre o incêndio e disse que não estava claro o que provocou as chamas
Forças Armadas dos EUA vêm incentivando navios a usar uma rota próxima a Omã para atravessar o Estreito de Ormuz - Foto: Amirhossein Khorgooei / ISNA / AFP
Um navio pegou fogo no início da manhã desta segunda-feira (horário local) no Estreito de Ormuz, perto do litoral de Omã, informou o Exército britânico há pouco.
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O centro de Operações Marítimas de Comércio do Reino Unido, das Forças Armadas britânicas, emitiu um alerta sobre o incêndio e disse que não estava claro o que provocou as chamas.
As Forças Armadas dos EUA vêm incentivando navios a usar uma rota próxima a Omã para atravessar o Estreito de Ormuz.
O Irã respondeu com ataques que miram essas embarcações, insistindo que precisa ter controle sobre a via marítima crucial por onde, em tempos de paz, passava um quinto de todo o petróleo e gás natural comercializados.