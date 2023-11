Forças Armadas de Israel dizem ter desmantelado rede de perfis falsos que tentavam enganar soldados

A- A+

As Forças Armadas de Israel (IDF) dizem ter frustrado uma rede de perfis falsos na internet, principalmente no Instagram, que tentava extrair informações de soldados, em meio à guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. Os perfis eram operados por países do chamado “Eixo da Resistência”, uma coligação de nações e grupos terroristas liderada pelo Irã.

Os agentes usaram fotos de mulheres reais, uma prática conhecida como “catfishing”, numa tentativa de obter informações para o Hamas. “Os perfis tentavam atrair soldados, numa espécie de relacionamento romântico, através de mensagens, gravações de voz e videochamadas”, disse a IDF no X, antigo Twitter. Outros perfis falsos também se passavam por pais, irmãos e amigos dos soldados, a fim de “fortalecer sua credibilidade”.

A rede tinha dezenas de perfis falsos nas redes sociais, principalmente no Instagram, e as potenciais vítimas variavam entre centenas e milhares de soldados, incluindo reservistas. De acordo com as Forças Armadas israelenses, autoridades tentam banir as contas.

