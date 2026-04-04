Guerra no Oriente Médio
Ataques de Israel e EUA contra a petroquímica deixam cinco mortos no Irã
"Cinco pessoas morreram no ataque lançado pelos inimigos americanos-sionistas"
Cinco pessoas morreram e 170 morreram em ataques aéreos israelenses e americanos contra uma petroquímica no sudoeste do Irã, anunciou, neste sábado (4), um alto funcionário da República Islâmica.
“Cinco pessoas morreram no ataque lançado pelos inimigos americanos-sionistas contra empresas localizadas na zona econômica especial petroquímica de Mahshahr”, na província do Khuzistão, declarou o vice-governador da região, Valiollah Hayati.
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O funcionário, citado pela agência de notícias iraniana ISNA, não deu dados sobre a identidade dos mortos.
Ele também informou que 170 pessoas ficaram feridas, mas receberam atendimento médico e não precisaram de hospitalização.