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Guerra no Oriente Médio

Ataques de Israel e EUA contra a petroquímica deixam cinco mortos no Irã

"Cinco pessoas morreram no ataque lançado pelos inimigos americanos-sionistas"

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Bandeira do IrãBandeira do Irã - Foto: Freepik

Cinco pessoas morreram e 170 morreram em ataques aéreos israelenses e americanos contra uma petroquímica no sudoeste do Irã, anunciou, neste sábado (4), um alto funcionário da República Islâmica.

“Cinco pessoas morreram no ataque lançado pelos inimigos americanos-sionistas contra empresas localizadas na zona econômica especial petroquímica de Mahshahr”, na província do Khuzistão, declarou o vice-governador da região, Valiollah Hayati.

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O funcionário, citado pela agência de notícias iraniana ISNA, não deu dados sobre a identidade dos mortos.

Ele também informou que 170 pessoas ficaram feridas, mas receberam atendimento médico e não precisaram de hospitalização.

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