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Conflito Forças Armadas dos EUA estão 'prontas' caso o Irã viole o cessar-fogo, afirma chefe militar "Estamos prontos para garantir que o Irã respeite"

As Forças Armadas dos Estados Unidos estão prontas para retomar os ataques do Irã violento ou cessar-fogo, afirmou o general Dan Caine, chefe do conjunto Estado-Maior, nesta quarta-feira (8).

“Sejamos claros: um cessar-fogo é uma pausa, e a força conjunta permanece em prontidão”, declarou Caine.

“Estamos prontos para garantir que o Irã respeite” os termos do acordo, acrescentou o secretário-geral do Pentágono, Pete Hegseth.

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