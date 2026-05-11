Forças Armadas estão prontas para responder a agressões contra o Irã, diz Ghalibaf

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O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta segunda-feira, 11, que as Forças Armadas iranianas estão prontas para responder a qualquer ação militar contra o país, em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos e ao impasse nas negociações diplomáticas entre Washington e Teerã.



Em publicação no X, Ghalibaf declarou que "nossas Forças Armadas estão prontas para dar uma resposta exemplar a qualquer agressão" e acrescentou que "estratégia errada e decisões erradas sempre terão resultados errados".



O parlamentar iraniano também afirmou que o país está preparado para todas as opções, advertindo que adversários "ficarão surpresos".





As declarações ocorrem após a Axios informar que o presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniu nesta segunda-feira com sua equipe de segurança nacional para discutir os próximos passos da guerra com o Irã, incluindo uma possível retomada de ações militares, após as negociações entre os dois países terem chegado a um impasse no domingo.



Mais cedo, Trump afirmou que o cessar-fogo com o Irã está "incrivelmente frágil" e criticou a proposta apresentada por Teerã por não incluir compromissos relacionados ao programa nuclear iraniano. O republicano reiterou que o Irã não poderá possuir armas nucleares, mas sinalizou que ainda acredita em uma solução diplomática para a guerra.

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