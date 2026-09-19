Forças de Defesa de Israel atacam infraestrutura do Hezbollah no sul do Líbano
O ataque foi realizado após um veículo de engenharia operado por tropas israelenses ter sido atingido por um dispositivo explosivo do grupo terrorista neste sábado
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram ter atacado infraestruturas do Hezbollah em várias áreas do sul do Líbano, após um veículo de engenharia operado por tropas israelenses ter sido atingido por um dispositivo explosivo do grupo terrorista neste sábado.
Entre os alvos atingidos estavam postos de observação e infraestruturas a partir das quais terroristas operavam para avançar e executar ataques contra soldados das IDF.
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"Os soldados das IDF continuam posicionados na Zona de Segurança no sul do Líbano, em conformidade com o acordo, e seguirão atuando para eliminar ameaças a civis israelenses e a soldados das IDF", informou o comunicado divulgado há pouco.
Segundo o jornal The Times of Israel, as forças militares do país já haviam dito na sexta-feira (18) que estavam reforçando suas tropas em todas as frentes antes do Yom Kippur, que começa na noite de domingo e termina na noite de segunda-feira (21).