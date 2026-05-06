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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Forças de Israel citam coordenação com EUA e dizem que alvos no Irã estão prontos para ataque Forças israelenses alertam que possuem "uma série adicional de alvos prontos para serem atacados" no Irã

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram que a cooperação e a coordenação com as forças armadas dos Estados Unidos estão em andamento diante da oportunidade de "mudar a realidade regional" no que chamou de "operação multifacetada", em mensagem via Telegram, nesta quarta-feira (6).

As forças israelenses alertam que possuem "uma série adicional de alvos prontos para serem atacados" no Irã.

"Estamos em alerta máximo para retomar uma campanha ampla e poderosa que nos permitirá consolidar nossas conquistas e enfraquecer ainda mais o regime iraniano", afirma o texto.

Além do Irã, o chefe do Estado-Maior General, o tenente-general Eyal Zamir, ressalta a missão de Israel de "defender as comunidades, eliminar todos os tipos de ameaças e aprofundar o desmantelamento" do grupo xiita libanês Hezbollah.

"Todas as capacidades das IDF estão à disposição. Continuem a missão de localizar o inimigo na área e desmantelar a infraestrutura terrorista", diz a nota.

A mensagem dura em relação ao conflito no Oriente Médio acontece diante de expectativas para que os EUA e o Irã alcancem uma resolução para a guerra na região. No entanto, de acordo com a Reuters, uma fonte israelense disse que Israel não tinha conhecimento de que o presidente dos EUA, Donald Trump, estivesse potencialmente perto de um acordo para encerrar a guerra e que, em vez disso, Tel-Aviv estava se preparando para uma escalada dos combates.

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