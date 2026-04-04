Guerra no Oriente Médio

Forças de Israel destroem câmeras de capacetes azuis da ONU no sul do Líbano

Exército israelense acusou o Hezbollah de atirar "um foguete que caiu em um posto da Unifil"

Bandeira de israelBandeira de israel - Foto: Pexels

As Forças israelenses destruíram, em 24 horas, 17 câmeras de vigilância vinculadas ao principal quartel-geral dos capacetes azuis da ONU no sul do Líbano, informou à AFP, neste sábado (4), um encarregado de segurança das Nações Unidas.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2 de março, a Força Interina da ONU no Líbano (Unifil) foi presa no fogo cruzado no sul do país, enquanto o Hezbollah ataca Israel e suas tropas. Neste contexto, as forças israelenses avançaram para as cidades fronteiriças.

O encarregado, que pediu o anonimato, afirmou que “17 câmeras” do quartel-geral “foram destruídas pelo exército israelense” na cidade costeira de Naqura.

Na quinta-feira, o porta-voz da Unifil, Kandice Ardiel, declarou à AFP que os capacetes azuis viram "soldados israelenses realizando demolições de grandes partes" de Naqura desde o começo da semana.

“Não só estas demolições destruíram residências e comércios de civis, mas a magnitude das explosões provocadas danos no quartel-geral da Unifil”, descreveu.

Três capacetes azuis indonésios da força da ONU morreram em dois incidentes diferentes na última semana.

Leia também

• Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

• Guerra no Oriente Médio provocou impasse "geoestratégico", diz presidente da Turquia

• Apesar da guerra, Bolsa deve ter melhor 1º trimestre em capital externo desde 2022

A Unifil também relatou, na sexta-feira, uma "explosão" em uma de suas bases perto de Odaisseh, no sul do Líbano, que feriu três efetivos, e acrescentou que "ainda não se conhece (sua) origem".

O exército israelense acusou o Hezbollah de atirar “um foguete que caiu em um posto da Unifil” e o escritório da ONU em Jacarta afirmou, neste sábado, que os feridos eram indonésios.

A Indonésia condenou o incidente, qualificando-o de "inaceitável" e assinalou que "estes fatos destacam a necessidade urgente de reforçar a proteção das forças de manutenção de paz da ONU em meio a uma situação de conflito cada vez mais perigosa".

Segundo a ONU, 97 membros da força morreram em atos de violência desde que foram criados, em 1978, para supervisionar a retirada das tropas israelenses que haviam invadido o Líbano.

Veja também

