Forças de segurança de PE e PB deflagram operação para combater tráfico de drogas e homicídios

A- A+

Leia também

• Pernambuco inicia vacinação contra a Poliomielite e deve imunizar mais de 600 mil crianças

• Mãe de Carlo Acutis sobre ligação do futuro santo com o Brasil: "Admirava Pelé"; 1º milagre foi no País

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e a Secretaria de Segurança e Defesa Social da Paraíba (SSDS-PE) deflagraram, na madrugada desta sexta-feira (24), a Operação Divisa Integrada, que vai atuar para combater a prática do tráfico de drogas e homicídios na divisa dos dois Estados, composta pelos municípios de Itambé (PE) e Pedras de Fogo (PB).

Os detalhes foram repassados em coletiva de imprensa, na sede da 3ª Companhia Integrada da Polícia Militar de Pernambuco (CIPM), em Goiana, na Mata Norte do Estado.

De acordo com a SDS-PE, os trabalhos começaram no dia 12 de março, quando as forças dos dois Estados se reuniram para trocar informações de inteligência e planejar as operações ostensivas. Ao todo, 695 agentes estão empregados na ação, que vai até o domingo (26).

Foram cumpridos, desde às 3h30 desta sexta, 28 mandados de busca e apreensão. 15 pessoas foram presas, sendo quatro em flagrante. Uma delas já possuía outro mandado de prisão em aberto. As ordens foram cumpridas nos seguintes municípios:

Recife (PE)

Goiana (PE)

Itambé (PE)

Condado (PE)

João Pessoa (PB)

Guarabira (PB)

Os números serão atualizados pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco na segunda-feira (27), um dia após o fim dos trabalhos.

Durante a operação, os agentes identificam os pontos de facções criminosas que atuam entre os dois Estados. Posteriormente, saturam a divisa para efetuar as prisões.

Segundo a secretária-executiva de Defesa Social de Pernambuco, Dominique de Castro Oliveira, os trabalhos reafirmam a união entre as duas unidades federativas que, ainda segundo ela, não podem permitir a ação de criminosos que não respeitam as divisas e usam um ou outro Estado para se esconder, após as práticas delituosas.

"Desde o primeiro momento, a Secretaria de Segurança e Defesa Social da Paraíba se mostrou muito parceira e topou esta operação conjunta, para demonstrar que essa união e essa atuação vieram para ficar. Também traz, para a população da divisa, a mensagem de que onde quer que esteja o crime há Polícia atuando em conjunto nesse local", salientou.

"Hoje, há um foco maior no tráfico de drogas e homicídios, porque percebemos que é a maior incidência criminosa nessa região. Porém, no decorrer da operação, a gente troca muitas informações sobre roubos e furtos de veículos e roubo de cargas, por exemplo", acrescentou.

Polícia investiga interferência

Além dos mandados cumpridos durante a operação, a Polícia também investiga possíveis interferências advindas de detentos do Presídio Doutor Enio Pessoa Guerra, em Limoeiro, no Agreste do Estado, que serve de custódia para pessoas presas na região citada no começo da matéria.

"É por isso que, em conjunto com a operação que se iniciou hoje, a gente também está fazendo uma vistoria nesse presídio, a fim de identificar se existe algum objeto ilícito nas celas, tais como armas, drogas ou celulares, para obtermos informações e dados dos aparelhos para identificar possíveis ordens de execução de crimes nessa região", complementou Dominique.

"Operacionalmente, a gente identifica que as divisas têm uma certa distância entre uma cidade e outra, fazendo com que tenhamos uma Zona Rural muito extensa. Essa área faz com que os criminosos pratiquem crimes nos dois Estados e procurem fazer uma fuga por essas áreas que são menos movimentadas. É por isso que a gente precisa reforçar as ações das forças de segurança, tanto aqui como nos acessos às Zonas Rurais, para identificar alguns que acham que podem praticar crimes e se esconder ali. A gente vai continuar ocupando essas áreas", revela o secretário da Segurança e da Defesa Social da Paraíba, Jean Nunes.

Órgãos envolvidos

Além do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal e Cientifica, atuam na operação o Departamento de Trânsito (Detran), Operação Lei Seca, Vigilância Sanitária, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Grupamento Tático Aéreo (GTA) e as Corregedorias dos dois Estados.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Itamaraty lamenta morte de brasileiro na Faixa de Gaza e pede liberação imediata de reféns