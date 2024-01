A- A+

CARNAVAL 2024 Forças de segurança vistoriam percurso do Galo da Madrugada Equipe conjunta vistoriou pontos de melhoria no caminho do bloco

O Galo da Madrugada é registrado no Guinness Book como o maior bloco de rua do mundo. A festa que arrasta milhões de pessoas acontecerá no dia 10 de fevereiro, Sábado de Zé Pereira, e, para garantir folia com segurança ao público, diversos órgãos de segurança do Recife vistoriaram o percurso de 6 quilômetros do bloco, na manhã desta terça-feira (9). A inspeção, feita a pé, avaliou os pontos de melhoria no caminho.

Outras duas vistorias estão previstas antes do desfile acontecer. Uma deve ocorrer no dia 4 de fevereiro, com trios elétricos, e outra na semana pré-carnavalesca, com intuito de evitar estruturas clandestinas que possam oferecer riscos de acidentes.

Trabalho conjunto

Participaram da caminhada: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Neoenergia, Diretoria de Controle Urbano do Recife (Dircon), Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), Grande Recife Consórcio, empresas de telecomunicações e secretarias especializadas.

Segundo o vice-presidente do Galo da Madrugada, Rodrigo Menezes, essa análise mitiga os riscos de acidentes ou imprevistos que impliquem na redução da qualidade do desfile, que parte da Sede do Galo, no bairro de São José, até à Rua do Sol, no bairro de Santo Antônio.





"Aqui, a gente vai analisar o que pode acontecer no meio do caminho, como o surgimento de buracos, entulhos e, principalmente, a parte de fiação. Os cabos de telefonia, por exemplo, precisam estar, no mínimo, numa altura de 6,5 metros, principalmente na Rua Imperial. Tudo que for identificado aqui vai para as empresas que, posteriormente, vão tomar providências e regularizar até o dia do desfile", explicou Menezes.

Fios precisam estar numa altura de 6,5 metros para garantir segurança a quem se apresenta nos trios elétricos | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Segundo o gestor de grandes eventos da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), coronel da Polícia Militar Marcelo Santos, é a partir dessa vistoria que os órgãos operativos vão identificar os locais onde deverão lançar os agentes para que haja um trabalho mais ostensivo que atenda todo o público.

"Além das questões aqui ressaltadas, nós vamos verificar, antes da saída efetiva do bloco, o lançamento operacional. A gente está vendo, in loco, onde iremos atuar com patrulha, força e as plataformas elevadas do Corpo de Bombeiros. Tudo isso visando a segurança e a tranquilidade do folião", salientou.

O secretário de Operações do Recife, Anderson Soares, também esteve presente na vistoria. Ele recolheu uma série de solicitações da direção do bloco para melhoria da infraestrutura ao longo do caminho. Esses pedidos, segundo Soares, serão levados para análise de um grupo formado por órgãos que operam em grandes eventos na cidade.

"Estamos organizando esse grande grupo para trabalhar na gestão desse grande evento que é o Galo da Madrugada. Entre as demandas que a direção do Galo nos entregou está a readequação de calçadas e o cuidado em faixadas de prédios mais antigos. A Defesa Civil do município já fez essa vistoria e está levantando as adequações", pontuou o secretário.

A área do Camelódromo, que fica na Avenida Dantas Barreto, no bairro de São José, será isolada, durante o desfile a festa, de acordo com o secretário de Comércio Popular do Recife, Sérgio Campello. Os vendedores também terão espaços exclusivos para comercializar, durante o bloco. Os locais ainda serão divulgados pela pasta.

"Em todos os anos, a gente promove barreiras humanas, onde fazemos o controle do comércio. Esta é uma época onde as pessoas vendem os seus produtos e geram renda. Nós queremos preservar isso e ao mesmo tempo, com ordenamento, garantir áreas de passagem para o público, como calçadas livres. Nós vamos também fazer barreiras físicas na Praça Sérgio Loreto e na Avenida Guararapes. Ao todo, cerca de dez pontos serão fechados para que as pessoas tenham áreas preservadas", revelou o secretário.

Segundo a gerente geral de engenharia da Defesa Civil do Recife, Elaine Hawson, desde outubro, o órgão já fez mais de 60 vistorias particulares aos imóveis que circundam as áreas de percurso do Galo da Madrugada. Muitos deles servem de camarote para o bloco.

"O nosso grande objetivo é evitar risco para as pessoas que vão estar aqui durante o bloco. Com as vistorias, viemos identificar possíveis riscos nos imóveis e marquises que ficam nesse circuito, necessidade de isolamento e instalação de tapumes. Vários imóveis receberam as recomendações. Eles apresentam problema de fachadas ou risco de adornos. A gente orienta o isolamento e a própria Prefeitura do Recife faz a instalação dos tapumes", destacou.

Delegacias

Segundo a delegada e chefe da unidade de eventos da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Marta Virgínia, serão instalados pontos de apoio aos foliões em locais estratégicos, para que, caso aconteça alguma ocorrência, a população tenha onde registrar boletim de ocorrência e solicitar ajuda dos agentes.

"No dia do Galo, vamos estar [de plantão] em Afogados, no Metrorec e no Fórum Thomaz de Aquino para atender os foliões. As [delegacias] móveis vão ficar na Praça do Diário e na Rua da Aurora. Nelas, também vão funcionar as Delegacias da Mulher. Nesses espaços serão feitos todos os atendimentos policiais, inclusive para os atos em flagrante", ressaltou ela.

Veja também

MUNDO Trump se apresenta a tribunal para pedir "imunidade absoluta"