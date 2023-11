A- A+

Ataques Forças dos EUA no Iraque e na Síria foram alvo de 38 ataques em 3 semanas, diz Pentágono O número de ataques contra as forças dos Estados Unidos e a coalizão internacional antijihadista estacionada no Iraque e na Síria disparou desde o início da guerra entre Israel e o Hamas

As forças americanas e seus aliados estacionados no Iraque e na Síria foram atacados 38 vezes com drones e foguetes em pouco menos de três semanas, causando 45 feridos americanos, informou o Pentágono nesta segunda-feira (6).

O número de ataques contra as forças dos Estados Unidos e a coalizão internacional antijihadista estacionada no Iraque e na Síria disparou desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, o movimento islâmico palestino que governa a Faixa de Gaza e conta com o apoio do Irã .

"Desde 17 de outubro [...] tivemos 20 ataques no Iraque e 18 na Síria, um total de 38", declarou à imprensa o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, qualificando-os como "ataques de assédio".

Washington acusa Teerã de envolvimento nesses ataques.

Nas agressões derrotaram 45 soldados americanos, todos antes dos ataques de represália pelos Estados Unidos realizados no final de outubro no leste da Síria contra duas instalações utilizadas pela Guarda Revolucionária Iraniana e "grupos afiliados", segundo o Departamento de Defesa Americano.

Washington tem cerca de 900 soldados na Síria e cerca de 2.500 no Iraque, lutando contra a organização jihadista Estado Islâmico (EI).

