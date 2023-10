A- A+

Forças dos EUA Forças dos EUA no Iraque e Síria sofreram 16 ataques neste mês, diz Pentágono As operações envolveram "uma combinação de drones de ataque unidirecional e foguetes"

As forças americanas e de seus aliados no Iraque e na Síria foram atacadas pelo menos 16 vezes neste mês, disse, nesta quinta-feira (26), o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, acusando “grupos de milícias apoiados pelo Irã”.

O último ataque aconteceu nesta quinta na região autônoma do Curdistão, no norte do Iraque, e não feriu "nenhuma vítima", mas "alguns danos menores à infraestrutura", declarou aos jornalistas o porta-voz do Pentágono, o general de brigada Pat Ryder.

Desde 17 de outubro, “as forças americanas e da coalizão foram atacadas pelo menos 12 vezes separadas no Iraque [e] quatro vezes separadas na Síria”, disse Ryder, referindo-se à coalizão internacional contra o grupo jihadista Estado Islâmico.

As operações envolveram "uma combinação de drones de ataque unidirecional e foguetes", mencionada.

“Sabemos que são grupos de milícias apoiados pelo Irã e, certamente, consideramos o Irã responsável por esses grupos”, declarou Ryder sobre os autores das ações.

Os Estados Unidos dispõem de aproximadamente 2.500 soldados no Iraque e cerca de 900 na Síria.

Os ataques contra as forças americanas no Oriente Médio aumentaram no contexto dos novos enfrentamentos entre Israel e o movimento palestino Hamas, iniciados em 7 de outubro.

