Forças dos EUA perseguem navio petroleiro no Caribe

A "perseguição ativa" acontece um dia após a mesma força interceptar, pela segunda vez em duas semanas, um navio na costa da Venezuela

Petroleiro Centuries, atracado pela última vez na Venezuela, sendo apreendido pela Guarda Costeira dos EUAPetroleiro Centuries, atracado pela última vez na Venezuela, sendo apreendido pela Guarda Costeira dos EUA - Foto: Divulgação / Conta da Secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem / AFP

A Guarda Costeira dos Estados Unidos perseguiu neste domingo, em águas do Caribe, um navio petroleiro supostamente sancionado, informou à AFP uma autoridade, no momento em que Washington aumenta a pressão sobre navios desse tipo ligados à Venezuela.

A "perseguição ativa" acontece um dia após a mesma força interceptar, pela segunda vez em duas semanas, um navio na costa da Venezuela.

“Os membros da Guarda Costeira dos Estados Unidos estão em perseguição ativa a um navio sancionado que participa da evasão de avaliações ilegais pela Venezuela. Tem bandeira falsa e é alvo de uma ordem de interceptação judicial”, afirmou à AFP um funcionário americano.

O navio foi identificado mais cedo pela imprensa dos Estados Unidos como o petroleiro Bella 1, que está sob avaliações americanas desde 2024, por vínculos com o Irã e o grupo Hezbollah. Segundo o site TankerTrackers, ele se dirigiu à Venezuela e não transportou carga.

As forças americanas se aproximaram do navio na noite de ontem e procuraram interceptá-lo, informou o jornal The New York Times, que citou funcionários não identificados.

Os Estados Unidos já interceptaram dois navios acusados de transportar petróleo venezuelano. O último deles, Centuries, foi parado ontem pela Guarda Costeira americana, em uma operação descrita por Caracas como "roubo e sequestro".

Uma análise da AFP constatou que o Centuries não constava da lista de empresas e indivíduos sancionados do Departamento do Tesouro americano.

