Forças governamentais sírias matam 12 civis drusos

Um grupo de monitoramento afirmou que as forças governamentais sírias mataram 12 civis drusos nesta terça-feira (15), ao invadirem a casa de hóspedes de uma família na cidade de Sweida.

"Membros dos ministérios da Defesa e do Interior executaram 12 cidadãos após invadirem a casa de hóspedes da família Radwan na cidade de Sweida", declarou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido e que conta com fontes no local.

Um vídeo não verificado que circula nas redes sociais mostra pelo menos 10 pessoas em roupas civis cobertas de sangue no interior da residência.

Imagens de dignitários drusos estavam espalhadas pelo cômodo, junto com móveis danificados.

