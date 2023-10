A- A+

ORIENTE MÉDIO Forças israelenses afirmam ter recuperado 'controle total' das cidades do sul atacadas pelo Hamas Grupo extremista havia avançado sobre 'sete ou oito' locais ao redor da Faixa de Gaza até o início do terceiro dia de combates

O exército tem “controle total” das cidades do sul de Israel atacadas desde o início da ofensiva do grupo extremista Hamas a partir de Gaza no sábado, declarou um porta-voz militar, no terceiro dia de combates.

“Temos controle total das comunidades”, declarou o general Daniel Hagari, porta-voz do exército de Israel, numa declaração televisiva à imprensa. O general esclareceu que “ainda pode haver terroristas na área”.

Os combates entre o exército de Israel e os guerrilheiros do Hamas em território israelense continuavam até o início desta segunda-feira em “sete ou oito” locais ao redor da Faixa de Gaza, informou mais cedo um porta-voz militar de Israel, 48 horas depois do início do ataque-surpresa. No entanto, segundo Daniel Hagari, já não há mais enfrentamento entre as tropas das Forças de Defesa de Israel e o Hamas dentro do território israelense.

Mais de mil mortos e 4 mil feridos já foram contabilizados, desde a ofensiva do grupo palestino, no sábado. Segundo o jornal The Washington Post, as Forças Armadas de Israel planejam ataque terrestre massivo em Gaza nas próximas 48 horas.

- Ainda estamos lutando. Há sete ou oito lugares em terreno limpo ao redor (da Faixa de Gaza) onde ainda temos guerreiros lutando contra terroristas - disse o tenente-coronel Richard Hecht.

- Ontem pensamos que teríamos o controle total. Espero que o tenhamos no fim do dia - completou Hecht.

Durante a noite, Israel realizou mais de 500 ataques aéreos e de artilharia contra grupos militantes do Hamas e da Jihad Islâmica, no enclave palestino governado pelo movimento islâmico palestino.

Em dois dias de guerra, desde o início da ofensiva do Hamas na madrugada de sábado, já morreram mais de 1.100 pessoas, 700 em solo israelense e mais de 400 na Faixa de Gaza.

Além disso, os combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica capturaram uma centena de cidadãos de Israel, tanto militares quanto civis.

Veja também

MUNDO Candidatos à presidência da Argentina se enfrentam em debate acalorado