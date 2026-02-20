Sex, 20 de Fevereiro

Direito

Formação fortalece atuação de conselhos e ILPIs na garantia de direitos dos idosos em Pernambuco

O encontro, com representantes de todo o estado, foi realizado nessa quinta-feira (19), na Boa Vista

Encontro no Recife debateu melhorias na atuação em defesa dos direitos da pessoa idosaEncontro no Recife debateu melhorias na atuação em defesa dos direitos da pessoa idosa - Foto: Laiz Calado/SJDH

Uma formação voltada aos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa e às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) reuniu mais de 130 representantes de todo o estado de Pernambuco para debater orientações legais, responsabilidades institucionais e a qualificação contínua dos serviços ofertados à população idosa.

O momento, realizado nessa quinta-feira (19), na Boa Vista, área central do Recife, teve como foco o alinhamento de informações e o fortalecimento da atuação conjunta em defesa dos direitos da pessoa idosa.

O encontro contou com palestra e orientações técnicas voltadas ao aprimoramento das práticas institucionais nas ILPIs.

Durante a programação, Sônia Alten, dos Gestores de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, destacou o papel estratégico dos conselhos e das ILPIs na garantia dos direitos da população idosa.

Em seguida, a promotora, Coordenadora do Núcleo da Pessoa Idosa e integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDPI), Irene Sousa, reforçou aspectos legais e orientações fundamentais para o fortalecimento da atuação conjunta entre órgãos de controle, conselhos e instituições, durante palestra. 

A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, por meio da Gerência Estadual de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com o Ministério Público de Pernambuco e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI).

Compuseram a mesa de abertura a secretária Joana Figueiredo; o secretário executivo Sergio Vieira; a gerente geral Andrezza Inojosa; a superintendente Renata Farias; a gestora de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa e presidente do CEDPI, Sônia Alten; a vice-presidente do CEDPI, Margarida Santos; e a promotora de Justiça Irene Sousa e Paulo Barcelar, titular da OAB no CEDPI.

