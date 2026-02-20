A- A+

Direito Formação fortalece atuação de conselhos e ILPIs na garantia de direitos dos idosos em Pernambuco O encontro, com representantes de todo o estado, foi realizado nessa quinta-feira (19), na Boa Vista

Uma formação voltada aos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa e às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) reuniu mais de 130 representantes de todo o estado de Pernambuco para debater orientações legais, responsabilidades institucionais e a qualificação contínua dos serviços ofertados à população idosa.

O momento, realizado nessa quinta-feira (19), na Boa Vista, área central do Recife, teve como foco o alinhamento de informações e o fortalecimento da atuação conjunta em defesa dos direitos da pessoa idosa.

O encontro contou com palestra e orientações técnicas voltadas ao aprimoramento das práticas institucionais nas ILPIs.

Durante a programação, Sônia Alten, dos Gestores de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, destacou o papel estratégico dos conselhos e das ILPIs na garantia dos direitos da população idosa.

Em seguida, a promotora, Coordenadora do Núcleo da Pessoa Idosa e integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDPI), Irene Sousa, reforçou aspectos legais e orientações fundamentais para o fortalecimento da atuação conjunta entre órgãos de controle, conselhos e instituições, durante palestra.

A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, por meio da Gerência Estadual de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com o Ministério Público de Pernambuco e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI).

Compuseram a mesa de abertura a secretária Joana Figueiredo; o secretário executivo Sergio Vieira; a gerente geral Andrezza Inojosa; a superintendente Renata Farias; a gestora de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa e presidente do CEDPI, Sônia Alten; a vice-presidente do CEDPI, Margarida Santos; e a promotora de Justiça Irene Sousa e Paulo Barcelar, titular da OAB no CEDPI.

