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Tecnologia Formandos deixam cerimônia de Stanford em protesto contra discurso de CEO do Google Grupo de estudantes deixou a formatura enquanto Sundar Pichai discursava; ato teve gritos de 'Palestina livre' e retomou críticas ao envolvimento da empresa no Projeto Nimbus

Um grupo de formandos deixou a cerimônia de formatura da Universidade Stanford, neste domingo, poucos momentos depois de o CEO do Google, Sundar Pichai, começar seu discurso como orador principal do evento.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram mais de cem estudantes saindo de seus lugares no estádio da universidade enquanto gritavam: “Palestina livre, Palestina livre”.

O protesto foi organizado por grupos que defendem o estado palestino, incluindo o Students for Justice in Palestine e o No Tech for Apartheid.

Pro-Palestine graduates walked out of Stanford University’s commencement ceremony in protest over the invitation of Google’s CEO to address graduates, citing the company’s ties to Israel and the university’s response to the war in Gaza. pic.twitter.com/WorfXGIXHB — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) June 15, 2026

Pichai, ex-aluno de Stanford, onde obteve mestrado em ciência e engenharia de materiais em 1995, havia sido escolhido no início deste ano como orador principal da 135ª cerimônia de formatura da universidade, realizada em 14 de junho.

O protesto também teve como motivação o envolvimento do Google no Projeto Nimbus, um contrato de computação em nuvem de US$ 1,2 bilhão mantido em conjunto com a Amazon para fornecer serviços de nuvem e inteligência artificial ao governo israelense.

Críticos, incluindo alguns funcionários da empresa e ativistas pró-Palestina, afirmam que a tecnologia poderia ser usada por militares e agências de segurança de Israel de formas que prejudicariam palestinos. O Google sustenta que o contrato é voltado a serviços de nuvem para o governo e tem defendido repetidamente seu trabalho.

A disputa já provocou turbulências internas na companhia. Em 2024, o Google demitiu dezenas de funcionários após ocupações e manifestações em escritórios na Califórnia e em Nova York contra o Projeto Nimbus e os laços da empresa com Israel.

A saída dos estudantes da cerimônia deste domingo ocorre em meio a uma onda mais ampla de agitação nos campi em relação às grandes empresas de tecnologia em formaturas neste ano. Anteriormente, o ex-CEO do Google Eric Schmidt já havia sido vaiado durante um discurso de formatura na Universidade do Arizona, quando estudantes manifestaram preocupações com a inteligência artificial e seus efeitos sobre os empregos.

Apesar das interrupções, Pichai continuou seu discurso, concentrado principalmente em otimismo e adaptação às mudanças, em vez de inteligência artificial ou geopolítica. O chefe do Google reconheceu as incertezas enfrentadas pelos formandos, mas os incentivou a escolher o otimismo ao ingressar em um mundo em rápida transformação.

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