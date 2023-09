A- A+

EDUCAÇÃO Formato do Novo Ensino Médio será mantido em 2024, diz ministro; projeto de reforma será analisado O Enem, ainda de acordo com Camilo Santana, não tem previsão de mudanças, mas será discutido junto do novo Plano Nacional de Educação

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o projeto de lei que muda o Novo Ensino Médio está pronto para ser enviado ao presidente Lula. Segundo ele, isso deve acontecer ainda este mês. A declaração foi dada durante sua participação no 7º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, pela Jeduca (Associação de Jornalistas de Educação). O ministro também anunciou o pagamento de uma bolsa para alunos de ensino médio continuarem na escola.

Segundo Camilo Santana, as mudanças não devem ocorrer no próximo ano, mas só em 2025.

— Durante as negociações, os estados pediram um período de transição para se adaptarem às novas mudanças — afirmou.

O Enem, ainda de acordo com o ministro, não tem previsão de mudanças, mas será discutido junto ao novo Plano Nacional de Educação.

— A gente vai encaminhar para a Casa Civil a proposta do PL. As duas grandes mudanças são o retorno das 2.400 horas da formação geral básica, com opção de ensino técnico com 2.100 horas, e a mudança os itinerários que vão ser chamados de percursos e serão mais restritos, criados por CNE, MEC e Consed.

Já as bolsas, serão criadas por outro projeto de lei que ainda precisa ser enviado e passar pelo Congresso. Seria uma poupança que o aluno poderia tirar o dinheiro ao se formar. Os valores não foram definidos ainda.

— Esse é um mecanismo de estímulo a permanência do jovem na escola — finalizou o ministro.

