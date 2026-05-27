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Lideranças sociais Programa CAIS Recife 2025 promove formatura de 75 iniciativas sociais O evento de conclusão ocorreu nesta quarta-feira (27), no auditório do Novotel

A cerimônia de conclusão do Programa CAIS Recife 2025 promoveu a formatura de 75 iniciativas sociais na capital pernambucana, em evento realizado nesta quarta-feira (27).

A formatura ocorreu no auditório do Novotel, localizado no bairro de São José, área central da cidade, e contou com a presença do prefeito do Recife, Victor Marques.

O Programa CAIS Recife é um projeto do Porto Social, unidade da Rede Muda Mundo, em parceria com a Prefeitura da Cidade do Recife e o Sebrae.

A programação de formação teve duração total de um ano. O projeto deste ano foi voltado à qualificação de ações, organizações, coletivos e negócios de impacto social que atuam em diferentes territórios da capital pernambucana.

As lideranças sociais que participaram do Programa CAIS Recife 2025 receberam como parte da formação aulas, mentorias individuais e coletivas, além de encontros de conexão com o ecossistema.

De acordo com o CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, a rede tem a missão de transformar todo líder social em empreendedores de impacto.

“A gente forma mais uma turma e entrega para a cidade 75 novos empreendedores de impactos, sendo espalhados pela cidade, que vão causar transformação na vida de quem mais precisa através de várias causas. O programa começou no Recife, se transformou em política pública e agora está indo para todo o Brasil. Agradeço a Prefeitura do Recife e Sebrae”, afirmou Fábio Silva.

O conteúdo abordado envolveu temas como gestão, planejamento, captação de recursos, comunicação, voluntariado e sustentabilidade financeira.

O CAIS Recife funciona a partir de projetos que já atuam em seus territórios. O objetivo do programa é fortalecer e ampliar a capacidade de ação das iniciativas sociais.

“Alguns desses líderes sociais não tinham o básico. Agora eles têm um estatuto, sabem captar recursos, fazer contabilidade, mensuram impacto, melhoraram a comunicação e estratégia. A gente melhorou a pessoa que está a frente da instituição, melhoramos a instituição e o resultado disso é que exponencialmente teremos muito mais gente beneficiada através dos formandos”, completou o CEO da Rede Muda Mundo.

Exemplos

Uma das iniciativas que participaram da formação do CAIS foi a Casa da Criança Marcelo Asfora, localizada na Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

O projeto atende cerca de 100 crianças em vulnerabilidade social de 7 a 14 anos.

A presidente do projeto, Flora Pessôa, destacou o aprendizado que teve com a formação.

“O que a gente aprendeu foi uma forma mais profissional de trabalhar. A gente entendeu que precisava profissionalizar nas questões jurídicas, de contabilidade e capacitação. Tudo isso aprendemos de forma profissional. Com isso, temos certeza que a sustentabilidade vai ser aumentada e agora queremos voar muito mais”, pontuou. O Coletivo Aliança pelo Brincar teve origem há cerca de quatros anos. A ação, idealizada por Maria Angélica, ocorre a cada três meses no Barro, Zona Oeste do Recife.

O projeto disponibiliza alimentação e lazer para as crianças com objetivo de promover mais qualidade de vida aos jovens.

“Tudo é muito difícil. Queremos que a própria comunidade participe das ações. Todas aconteceram dessa forma”, disse a idealizadora.

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