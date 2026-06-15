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Doença Fórmula infantil é recolhida nos EUA após três bebês serem hospitalizados com botulismo Casos foram registrados em três estados americanos; FDA orienta consumidores a interromper imediatamente o uso do produto, vendido pela Target e pela fabricante Nara Organics

Uma fórmula infantil orgânica vendida nos Estados Unidos está sendo recolhida voluntariamente após três bebês serem hospitalizados com botulismo infantil. Segundo comunicado da Food and Drug Administration (FDA), divulgado nesta semana, os casos foram confirmados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e envolvem crianças dos estados da Califórnia, Washington e Pensilvânia que consumiram a fórmula infantil em pó da Nara Organics.

De acordo com a FDA, os três bebês receberam tratamento com sucesso e não houve registro de mortes. Embora análises realizadas até o momento não tenham identificado a presença da bactéria Clostridium botulinum nos lotes testados, a empresa decidiu recolher voluntariamente todas as fórmulas infantis em pó produzidas à base de leite integral. Os produtos eram vendidos em lojas da rede Target e também pelos sites da varejista e da fabricante.

"A Nara está tomando medidas enérgicas para garantir a segurança dos bebês e das famílias que usam o produto, enquanto trabalhamos em estreita colaboração com a FDA, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e parceiros estaduais para apoiar a investigação das causas principais desses casos", afirmou a empresa em comunicado divulgado pela agência reguladora.

O que é o botulismo infantil

Segundo o CDC, o botulismo infantil ocorre quando esporos da bactéria Clostridium botulinum colonizam o intestino do bebê e passam a produzir neurotoxinas. A doença pode causar constipação, dificuldade para se alimentar, fraqueza muscular, choro fraco, dificuldade para engolir e respirar, além de, em casos graves, levar à parada respiratória e à morte.

A FDA orienta que consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos afetados. Os lotes associados aos casos identificados são os de números 709125280E14F2, 709125288E14F2 e 708125174E14F2, localizados na parte inferior das embalagens. Pais e responsáveis devem procurar atendimento médico caso a criança tenha consumido a fórmula e apresente sintomas compatíveis com a doença.

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