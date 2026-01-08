Qui, 08 de Janeiro

SAÚDE

Fórmulas da Nestlé proibidas pela Anvisa: como identificar e o que fazer se tiver um produto do lote

Lotes das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino foram suspensas por risco de contaminação

Anvisa proíbe lotes de fórmula infantil da Nestlé por risco de contaminação por toxina

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de alguns lotes das fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, todas da Nestlé, devido ao risco de contaminação com cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.

Para identificar se o seu produto pertence a um desses lotes, a Nestlé orienta checar o fundo da lata, onde fica gravado o número. Abaixo, veja a relação de todos os lotes afetados. Se a fórmula pertencer a um deles, o uso deve ser suspenso imediatamente, e o consumidor pode entrar em contato com o atendimento da empresa para a devolução gratuita e oreembolso do produto.

Segundo a Nestlé, os canais disponíveis para isso são [email protected] ou 0800 761 2500, que podem ser acessados de segunda a domingo, 24h por dia.

Já se a criança apresentar sintomas compatíveis com aqueles decorrentes do consumo de um item contaminado, a Anvisa orienta a busca imediata por atendimento médico. No local, é importante informar o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem.

 

Veja os lotes recolhidos

 

Anvisa proíbe lotes de fórmula infantil da Nestlé por risco de contaminação por toxina. — Foto: Anvisa
Anvisa proíbe lotes de fórmula infantil da Nestlé por risco de contaminação por toxina. Anvisa proíbe lotes de fórmula infantil da Nestlé por risco de contaminação por toxina. — Foto: Anvisa


Entenda o caso
A proibição tem caráter preventivo, até o momento não foram registrados casos de intoxicação ligados aos produtos em nenhum lugar do mundo. A Nestlé deu início a um recolhimento voluntário global após detectar a toxina em itens de uma das fábricas da empresa na Holanda.

"Foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento", diz a Anvisa. Mais de 30 países fazem parte do recall.

Em nota, a Nestlé disse que a cereulide foi detectada durante análises periódicas de qualidade e que o fornecedor do ingrediente foi notificado. Além disso, a companhia afirma que está atuando "em estreita cooperação com as autoridades responsáveis" com "agilidade para evitar ou reduzir qualquer tipo de impacto ao consumidor".

"Comumente encontrado em matérias-primas e ocasionalmente em alimentos, como leite e produtos lácteos, o Bacillus cereus é um microrganismo que, normalmente, não tem impacto na segurança alimentar. No entanto, ele tem o potencial de produzir substâncias, como a cereulide, que pode causar reações adversas em alguns casos", diz. As queixas podem surgir até 6 horas após o consumo.

A medida da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, veta também a comercialização, distribuição e uso das unidades. "O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções", alerta a agência.

Segundo Albert Bousso, diretor e pediatra do Hospital Infantil Darcy Vargas, unidade pública gerenciada pelo Einstein Hospital Israelita, o risco de toxina é especialmente importante na fórmula porque crianças pequenas têm uma margem de tolerância menor à ação da substância do que as mais velhas e os adultos.

— A toxina atinge um processo metabólico específico envolvendo o íon potássio e gera esse problema do vômito, então o grande risco maior é ter a hidratação comprometida pelo vômito importante ou a diarreia. O tratamento, basicamente, é suporte clínico, hidratação, manutenção do estado geral adequado do paciente. Riscos maiores de intoxicações mais graves existem, embora seja extremamente raro — explica. Em geral, nos quadros leves, o quadro melhora após 24 horas.

