conflito Fornecer garantia de segurança para a Ucrânia seria uma forma de aliança, diz Matt Whitaker Whitaker defendeu que "um progresso foi feito", após a reunião entre os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin

O embaixador dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Matt Whitaker, afirmou que fornecer garantias de segurança à Ucrânia "seria semelhante a formar uma aliança", em entrevista para a CNBC nesta segunda-feira, 18. Ao ser questionado sobre a possível entrada ucraniana na Otan, ele mencionou que é necessária a aprovação de todos os membros e destacou que "tudo são processos".

Whitaker defendeu que "um progresso foi feito", após a reunião entre os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin. "Trump tem sido claro que está tentando criar as condições para trazer a Rússia para a mesa de negociações", afirmou.



