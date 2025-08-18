Seg, 18 de Agosto

Fornecer garantia de segurança para a Ucrânia seria uma forma de aliança, diz Matt Whitaker

Whitaker defendeu que "um progresso foi feito", após a reunião entre os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin

Sede da Otan, em Bruxelas Sede da Otan, em Bruxelas  - Foto: Valeria Mongelli/AFP

O embaixador dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Matt Whitaker, afirmou que fornecer garantias de segurança à Ucrânia "seria semelhante a formar uma aliança", em entrevista para a CNBC nesta segunda-feira, 18. Ao ser questionado sobre a possível entrada ucraniana na Otan, ele mencionou que é necessária a aprovação de todos os membros e destacou que "tudo são processos".

Whitaker defendeu que "um progresso foi feito", após a reunião entre os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin. "Trump tem sido claro que está tentando criar as condições para trazer a Rússia para a mesa de negociações", afirmou.
 

