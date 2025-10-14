A- A+

apagão Fornecimento de energia foi restabelecido após duas horas, diz MME Às 2h30, as cargas que haviam sido desligadas foram restabelecidas

O apagão que atingiu vários estados e o Distrito Federal durou até duras horas, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME). De acordo com o órgão, um incêndio em uma subestação de energia no Paraná levou a uma "perturbação" no Sistema Interligado Nacional, o que levou à interrupção do fornecimento de energia. Às 2h30, as cargas que haviam sido desligadas foram restabelecidas.

De acordo com o MME, às 00h32m "ocorreu perturbação de grande porte no Sistema Interligado Nacional, com desligamento de cerca de 10.000 MW de cargas, de forma controlada", por atuação de um mecanismo chamado Esquema Regional de Alívio de Carga.

O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas ocorreu "logo nos primeiros minutos", segundo o ministério. A luz voltou até 1h30m nas Regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro - Oeste. Na Região Sul, o restabelecimento total do fornecimento ocorreu às 2h30m.

De acordo com o MME, o tempo de recomposição total foi inferior às ocorrências deste porte já ocorridas no Sistema Interligado Nacional (SIN).

Está programada para hoje reunião preliminar com os principais agentes envolvidos para identificar as causas do incêndio.

