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Governo Fornecimento de gás é retomado no Peru após semanas de racionamento O problema ocorreu no último dia 2 com uma falha em um duto da principal jazida do país e levou à suspensão do serviço e à declaração de emergência no fornecimento de gás natural até 14 de março

O governo do Peru anunciou nesta sexta-feira (13) que o fornecimento de gás foi restabelecido, após o conserto de uma falha em um duto da principal jazida do país que obrigou a um racionamento drástico nas últimas duas semanas.

O problema ocorreu no último dia 2 e levou à suspensão do serviço e à declaração de emergência no fornecimento de gás natural até 14 de março. O incidente gerou uma crise de abastecimento, que resultou em longas filas para comprar gás liquefeito de petróleo (GLP) em lojas da capital peruana, de 10 milhões de habitantes.

A restrição também afetou o transporte público e causou congestionamentos em postos de gasolina, em vários dos quais os combustíveis esgotaram.

A medida atingiu todo o país, mas seu impacto foi maior em Lima, onde mais de 2 milhões de lares e cerca de 900 pequenas indústrias dependem do gás, segundo autoridades.

"A contingência registrada foi totalmente solucionada. O transporte de gás foi reiniciado", anunciou o presidente interino do país, José María Balcázar, segundo o qual o restabelecimento será "gradual, e amanhã a distribuição estará totalmente garantida".

Devido ao vazamento de gás, o Ministério Público investiga a Transportadora de Gas del Perú (TGP) pelos crimes de contaminação ambiental e atentado contra a saúde pública.

Durante a emergência, o governo decretou o trabalho remoto para funcionários públicos e aulas remotas para os estudantes.

Além de abastecer o mercado interno, o Peru exporta gás natural para México, China, Japão, Coreia do Sul e alguns países europeus.

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