SÃO JOÃO Forró da Espora e Missa do Vaqueiro encerram São João de Petrolina neste fim de semana Evento contará com participação de mais de mil vaqueiros

Como já é tradição do São João de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi preparada uma programação especial para este fim de semana com o Forró da Espora e a Missa do Vaqueiro.

As festas, que devem contar com a presença de mais de mil vaqueiros, marcam o fim do ciclo junino da cidade, que durou mais de dois meses.

O tradicional Forró da Espora acontece neste sábado (1°), a partir das 19h, no Estádio Paulo de Souza Coelho. O comando da festa ficará por conta dos cantores GDzinho e Sérgio do Forró, além da banda Trio Granah.

Já a tão aguardada Missa do Vaqueiro ocorre no domingo (2), na Porta do Rio, localizada na Orla 1. Os vaqueiros irão se reunir em cortejo partindo do Estádio Paulo de Souza Coelho, para agradecer as bênçãos recebidas.



O início da procissão está marcado para as 9h e contará com a participação do Terço dos Homens da Cohab Massangano, Edvaldo, Jocélio Vaqueiro, Zezinho do Violão, do grupo Quinteto Violado e Adennys Vaqueiro.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade, Giovanni Costa, reforçou a importância da festa para a cultura local.

“Concluímos o ciclo junino valorizando o que há de mais rico no nosso Sertão, que são as tradições e a cultura do povo sertanejo, como sempre nos orienta o prefeito Simão Durando. O vaqueiro representa um legado cultural com suas manifestações no vestuário e na religiosidade”, revelou.

Confira a programação completa:

Sábado (01/06)

Forró da Espora - A partir das 19h

Estádio Paulo de Souza Coelho



GDzinho;

Sérgio do Forró;

Trio Granah

Domingo (02/06)

Missa do Vaqueiro - A partir das 9h

Partida: Estádio Paulo de Souza Coelho em direção à Porta do Rio, na Orla 1



Terço dos Homens da Cohab Massangano;

Edvaldo;

Jocélio Vaqueiro;

Zezinho do Violão;

Quinteto Violado;

Adennys Vaqueiro.

