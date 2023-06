A- A+

SÃO JOÃO 2023 Forró do NACC: Veja como participar dos festejos juninos solidários nesta quinta (8) Evento contará com atrações musicais

O Núcleo de Apoio à Criança com Câncer – NACC realiza, nesta quinta-feira (8), a partir das 20h, no salão de eventos da AABB Recife, no bairro das Graças, Zona Norte da capital, a 21ª edição do Forró da NACC.

A festa contará com apresentações musicais como Marcia Pequeno, Irah Caldeira, Guilherme do Acordeon e Trio Pé de Serra, além de Almir Rouche e Josildo Sá.

A renda obtida com a venda dos ingressos será destinada à manutenção dos serviços diários para as crianças, adolescentes e acompanhantes atendidos pelo NACC.

Quem desejar participar poderá adquirir o ingresso na sede da NACC, localizada na Rua do Futuro, também no bairro das Graças, ou através do telefone (81) 3267-9200. Os valores para entrada individual são de R$ 50. Já a mesa para quatro pessoas está por R$ 200.



Confira todas as atrações musicais:

Spok e Orquestra Forrobodó;

Forró Sem Fronteira;

Walkyria Mendes;

Marcia Pequeno;

Irah Caldeira;

Mateus e Catirina;

Seu Rogério;

Guilherme do Acordeon e Trio Pé de Serra;

Almir Rouche;

Josildo Sá.

Serviço

Forró do NACC

Quinta, 8 de junho, a partir das 20h

Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) – Av. Dr. Malaquias, 204, Graças

Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 200 (mesa para quatro)

Informações: (81) 3267-9200



