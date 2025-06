A- A+

São João Forró e cultura popular são estrelas na programação do São João do Recife neste domingo (22) Na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, o arrasta-pé começou logo cedo, às 12h

Os festejos juninos na capital pernambucana levam muito forró, arrasta-pé e cultura popular aos 14 polos espalhados pela cidade, neste domingo (22).

Em meio ao colorido da decoração com referências à cultura nordestina, famílias inteiras de pernambucanos e turistas aproveitam a programação diversificada.

Na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, o arrasta-pé começou logo cedo, às 12h, com o Trio 90 Graus e segue até a noite, com apresentação da Quadrilha Raio de Sol e shows de Carol Levy, Coco de Umbigada, Bia Marinho, Juba Valença e As Januárias.

Já no principal palco do São João do Recife, no Sítio Trindade, em Casa Amarela, a programação teve início às 17h, com a Ciranda Dengosa, e recebe shows com grandes artistas como Mestre Gennaro, Beto Hortis, Simara Pires e Alceu Valença, com DJ Pepe nos intervalos.

“Tô achando a programação do Sítio Trindade maravilhosa, principalmente para meu neto, que está adorando”, elogiou a aposentada Silvia Andrade, 72 anos.

Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, com decoração junina. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Show de Carol Levi na Av Rio Branco. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Show de Carol Levi na Av Rio Branco. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Show de Carol Levi na Av Rio Branco. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Movimentação no Polo do Parque das Graças. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Movimentação no Polo do Parque das Graças. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

São João

A programação oferece apresentações gratuitas nos diversos polos até o dia 29 de junho. São 17 dias de festa apresentando 1.200 atrações, 200 delas nos palcos principais da Avenida Rio Branco, Sítio Trindade e Pátio de São Pedro.

Polos descentralizados

Desde o último sábado (21), o clima junino também agita os bairros nos em 11 polos descentralizados. No Parque das Graças, a partir das 16h, apresentações gratuitas animaram os visitantes.

Se apresentaram a Quadrilha Junina Traque, da Cia Brasil de Dança Adriana do Frevo - Frevodrilha, além de Dona Cila do Coco, Muniz do Arrasta-pé com DJ Incidental nos intervalos. Encerrando a noite, Forró Rabecado.

“É muito importante porque as pessoas estão carentes de festa popular e gratuita e é uma forma de divulgar a cultura da gente”, comentou a dentista Moysa Sales, que aproveitou a programação nas Graças com a sua cadelinha Princess.

Já a professora Isabela Nogueira, 33 anos, levou Elisa, sua filha de 5 anos, para assistir a quadrilha no polo. “É a primeira vez que eu a trago. No polo descentralizado não tem muita bagunça e a gente está conseguindo curtir com mais tranquilidade”, avaliou.

Confira a programação desta segunda (23):

Sítio Trindade (Principal):

18h - Coco do Rosário

19h30 - Fabiana Pimentinha

21h - Silvério Pessoa

22h30 - Assisão

0h - Petrúcio Amorim

1h50 - Cristina Amaral

*DJ Pepe nos intervalos

Avenida Rio Branco (Sala de Reboco):

18h - Allan Carlos

19h30 - Andrezza Formiga

21h - Bete de Castro

22h30 - Pecinho Amorim

0h - Aleixo dos Oito Baixos

