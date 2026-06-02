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São João Forrozão do Galo 2026 terá shows de Raphaela Santos e Priscila Senna; confira atrações Festa será nesta sexta-feira (5) e no sábado (6), das 19h às 2h, e espera receber cerca de 30 mil pessoas por noite

Para comprovar que o Maior Bloco do Mundo não está presente somente no Carnaval, o Galo da Madrugada anunciou a 16ª edição do Forrozão do Galo em coletiva de imprensa nesta terça-feira (2), na sede da agremiação, no bairro de São José, área central do Recife.

O evento gratuito e aberto ao público ocorre nesta sexta-feira (5) e no sábado (6) na Praça Sérgio Loreto, para começar as festividades juninas na capital pernambucana. Desta vez, haverá shows das cantoras Raphaela Santos e a Priscila Senna.

Com a abertura do cantor Gustavo Travassos na sexta-feira (5), a noite promete ser de muito forró pé-de-serra e de dança para o público.

“Vamos abrir o Forrozão esse ano com o mais tradicional dos repertórios de forró da nossa terra que o povo gosta de dançar. É uma honra imensa mais uma vez estar abrindo o Forró do Galo, trazendo o repertório mais tradicional do nosso forró, da nossa cultura, cantando os compositores mais queridos e mais tradicionais, como o Mestre Dominguinhos e Seu Luiz Gonzaga”, disse o artista.

Para o presidente do Galo da Madrugada, Rômulo Meneses, o planejamento do evento passa por diversas etapas e devem garantir o sucesso de mais uma edição da festa, com a presença de mais de 30 mil pessoas por noite.

“Sempre é uma festa muito animada com artistas espetaculares, duas noites de palco e trios elétricos desfilando. Então, é realmente tem de todos os ingredientes para se tornar mais um grande sucesso do Galo da Madrugada com o Forrozão do Galo 2026”, falou.

Galo da Madrugada anunciou as atrações da edição do Forrozão do Galo 2026 em coletiva de imprensa | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Programação

Nesta edição, os shows da sexta-feira (5), que tem previsão de início para as 20h, ficam por conta dos cantores Gustavo Travassos, Bia Villa-Chan e Raphaela Santos.



Já no sábado (6), também a partir das 20h, as atrações serão as cantoras Andrielly Souza, Kelly Oliveira e Priscila Senna.

Além disso, três trios elétricos farão um breve cortejo com início na Avenida Dantas Barreto e serão comandados pela Banda Inove, Asas da América, Fabiana Pimentinha e Forró Culé de Chá.

Coletiva de imprensa do Forrozão do Galo 2026. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Rômulo Meneses, presidente do Galo da Madrugada, anuncia as atrações do Forrozão do Galo 2026. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

O cantor Gustavo Travassos abre a noite do Forrozão do Galo nesta sexta-feira (5). Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Coletiva de imprensa do Forrozão do Galo 2026. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Rômulo Meneses, vice-presidente do Galo da Madrugada. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Cidade cenográfica e polos

A tradicional cidade cenográfica, montada no entorno da praça, traz dez casinhas que remontam a construções típicas de cidades do interior e mais uma estação de trem com uma Maria Fumaça com seis metros de comprimento em madeira.

Além do cenário de festa de interior, manifestações próprias dos festejos de São João também farão parte das duas noites de festa.

Entre elas, as quadrilhas juninas mirins Brincant’s, Evolução, Couro Quente e Matutinha apresentam-se no Polo Raízes. Já as adultas Raio de Sol, Tradição e Sinhá Matuta acompanham no chão.



“Serão vários polos na Praça Sérgio Loreto, como o Polo Raízes, Polo das Artes, apresentação de quadrilha, cortejo unindo com carro alegórico, trio elétrico, palco, comidas típicas e barracas vendendo bebida também", complementou o vice-presidente do Galo, Rodrigo Meneses.

O cortejo contará ainda com alas de balões iluminados, bacamarteiros de Caruaru, bonecos gigantes de Luiz Gonzaga, cangaceiro e do Galo, charrete com os noivos da quadrilha e carros alegóricos com convidados do tradicional casamento matuto.

As ações do Forrozão do Galo também envolvem a montagem de um espaço com cerca de 20 barracas cedidas, gratuitamente, aos comerciantes de comunidades vizinhas ao Galo para comercialização de bebidas e comidas típicas.

Serviço

16° Forrozão do Galo

Data: dias 5 e 6 de junho (sexta-feira e sábado)

Local: Praça Sérgio Loreto (Bairro de São José, centro do Recife)

Horário: 19h às 02h

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