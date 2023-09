Fortaleza centenária é danificada por terremoto no Marrocos; fotos

A- A+

O terremoto que deixou mais de mil mortos no Marrocos, nesta sexta-feira, danificou as muralhas de Agadir Oufla, uma antiga fortaleza erguida em meados do século XVI, localizada na cidade de Agadir, na costa do país africano.

A construção foi erguida para proteger a cidade litorânea de ataques de portugueses pelo sultão Mehmed Sheikh al-Saadi. Não é a primeira vez que a fortaleza é danificada por um terremoto. Em 1960, por conta de um tremor, que ainda é o mais fatal da história marroquina, com 12 mil mortos, a edificação ficou em ruínas. Recentemente, Agadir Oufla havia passado por uma restauração.

Pelo menos 1037 pessoas morreram devido ao sismo de magnitude 6,8. O terremoto aterrorizou a população, que fugiu de suas casas no meio da noite. O terremoto causou o colapso de vários edifícios especialmente nas províncias e municípios de al Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate e Marrakech, no sudoeste.

انهيار أجزاء من قصبة أكادير أوفلا وجزء من واجهة بلدية أكادير pic.twitter.com/miyq7BNXUV — ‎ Le360 العربية (@Le360ar) September 9, 2023

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto foi de magnitude 6,8 e ocorreu a uma profundidade de 18,5 quilômetros, com epicentro 71 quilômetros a sudoeste de Marrakech às 23h11, horário local (22h11 GMT).

— Sentimos um tremor muito violento, percebi que era um terremoto — disse Abdelhak el Amrani, um morador de Marrakech, de 33 anos, à AFP em entrevista por telefone.

— Vi os prédios se movendo. Não temos reflexos para esse tipo de situação. Então saí e havia muitas pessoas do lado de fora. As pessoas ficaram chocadas e em pânico. As crianças choravam, os pais estavam indefesos — disse Amrani.

