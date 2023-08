Fortaleza e Manaus são escolhidas pelos EUA para programa de desenvolvimento sustentável

Os Estados Unidos selecionaram 24 cidades, metade dos EUA e a outra da América Latina e Caribe, que trabalharão juntas em um projeto de desenvolvimento sustentável, informou o Departamento de Estado nesta terça-feira (15).

Entre as 129 candidaturas, as cidades escolhidas foram Guatemala (Guatemala), Cartagena e Cali (Colômbia), Fortaleza e Manaus (Brasil), Rosário (Argentina), Mérida e Hermosillo (México), Renca (Chile) e Ambato (Equador).

Também estão incluídas Montego Bay, da Jamaica, e Freeport, das Bahamas.

As cidades farão parte da iniciativa Cidades em Movimento (Cities Forward), lançada durante a Cúpula de Cidades das Américas, realizada em abril de 2023.

O objetivo é ajudar as cidades a criar um ambiente - ecológico, econômico e social - sustentável e inclusivo, que beneficie as comunidades pobres e pouco representadas, mas resilientes.

Isso será feito ao conectar cada uma delas com sua contraparte nos Estados Unidos, para que trabalhem em conexão.

Foi uma das promessas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em junho de 2022, durante a nona Cúpula das Américas, comprometido com sua agenda focada no desenvolvimento sustentável e nas energias limpas.

"Esperamos trabalhar de perto com as cidades selecionadas, também participaremos e apoiaremos todos os municípios apaixonados por construir um futuro mais sustentável", afirma o Departamento de Estado.

Para este programa, Washington fez parceria com o Governos Locais para a Sustentabilidade (ICLEI), Resilient Cities Catalyst e o Instituto das Américas.