Forte chuva deixa SP em estado de atenção para alagamentos; há registro de queda de granizo

A- A+

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira, 24,, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, da Prefeitura. O temporal atinge todas as regiões da capital. Nas zonas oeste e norte, há registro de queda de granizo, raios e trovões.

Até as 15h40, ainda não havia registros de pontos de alagamento. A Defesa Civil emitiu um alerta de severo alertando a população para que se mantenha em local seguro.

De acordo com o CGE, Essa a chuva ocorre de forma isolada e têm potencial para rajadas de vento, alagamentos e queda de árvores, além de transbordamento de rios e córregos. As próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando em outras regiões da cidade.

Calor intenso e mais chuva

Nos próximos dias a previsão é de temporais localizados entre o final das tardes e o início da noite, ainda com sensação de tempo abafado. A chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo no domingo, 26, deve reforçar os temporais, principalmente a partir da tarde.

As simulações atmosféricas mais recentes indicam que o forte calor, com temperaturas bem acima da média deve diminuir a partir da segunda-feira, 27.

No sábado, 25, dia do aniversário da cidade de São Paulo, que completa 471 anos, o ar quente e úmido mantém a sensação de tempo abafado no decorrer do dia, com sol entre nuvens. Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do CGE devem registrar temperatura mínima de 21°C e a máxima por volta dos 32°C.

A umidade do ar segue elevada com valores mínimos acima dos 54%. Entre o meio e o fim da tarde retornam as pancadas de chuva típicas de verão, com potencial para rajadas de vento e eventual queda de granizo, o que eleva a condição para a formação de alagamentos, queda de árvores e elevação das cotas dos rios e córregos da RMSP e a Capital.

O domingo, 26, será marcado também por chuva moderada a forte a partir do período da manhã, que deve receber o reforço da chegada de uma frente fria ao litoral paulista. Essa condição proporciona a ocorrência de chuvas com maior volume e de forma generalizada ao longo do dia. Esse cenário aponta para a formação de alagamentos intransitáveis, queda de árvores e transbordamento de rios e córregos. As temperaturas variam entre a mínima de 21°C e a máxima por volta dos 28°C, com percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 60%.

Veja também