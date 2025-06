Forte colisão entre Kombi e caminhão deixa feridos em São Lourenço da Mata

A- A+

Uma violenta colisão entre uma kombi e um caminhão deixou diversos feridos, na tarde desta segunda-feira (9), na PE-05, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A Kombi envolvida no acidente ficou com a parte dianteira completamente destruída. O veículo fazia a linha Tiúma/Bela Vista e estava, no momento da colisão, com motorista, cobrador e alguns passageiros.

Socorro

Um homem de 48 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros que, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), está no local. Outros envolvidos também foram socorridos. Mas ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

O motorista da Kombi, devido à gravidade dos ferimentos, está sendo levado para uma unidade hospitalar com o apoio da equipe aerodinâmica da Polícia Rodoviária Federal (PRF), através de helicóptero.

