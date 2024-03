Forte explosão atinge área residencial de cidade perto de Pequim, na China; veja vídeo

A- A+

Duas pessoas morreram e 26 ficaram feridas após uma enorme explosão, supostamente causada por um vazamento de gás, nesta quarta-feira, numa zona residencial da cidade de Sanhe, na província de Hebei, no norte do país, a menos de 50 quilômetros de Pequim, informou a rede de televisão CCTV.

“Ocorreu uma explosão num restaurante no piso térreo de uma antiga área residencial”, informou a TV estatal, que apontou para uma “suspeita de explosão de gás”. Segundo a reportagem, às 13h30 (hora local), havia o registro de duas pessoas mortas e 26 feridas. A explosão teria ocorrido em um restaurante de frango frito.

Large explosion inside a building in Yanjiao, China.



Cause unknown at this time.



Reports of casualties. pic.twitter.com/X4NBh0rAsw — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 13, 2024

Um vídeo publicado pela mídia estatal mostra uma enorme explosão, gerando uma bola de fogo e uma densa nuvem de fumaça próximo a uma rodovia movimentada durante a hora do rush matinal. Outro vídeo mostra o que parece ser um prédio completamente destruído após a detonação e vários carros destruídos.

- Ouvi um grande estrondo (…) que me apavorou - contou um vendedor do mercado local à AFP. - Lá fora vi nuvens de fumaça preta - disse ele.

Uma equipe da AFP observou a polícia desviando o trânsito na entrada do bairro onde ocorreu a explosão. A centenas de metros do edifício afetado, uma coluna de fumaça cinzenta pôde ser vista com um guindaste colocado nas proximidades.

“Os feridos foram levados ao hospital e a situação atual das vítimas é desconhecida”, disse a CCTV.

Trabalho de resgate

A explosão atingiu as fachadas das lojas localizadas no lado oposto do prédio afetado, segundo imagens publicadas na plataforma de vídeos Douyin.

As equipes de resgate rapidamente se deslocaram para o local. O corpo de bombeiros disse ter mobilizado 36 veículos e 154 equipes de emergência.

