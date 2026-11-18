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oriente médio Forte explosão atinge capital da Arábia Saudita Coalizão que combate os houthis informou ainda ter interceptado dois mísseis de cruzeiro

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Uma forte explosão atingiu residências em Riade nesta quarta-feira (18), segundo jornalistas da AFP e moradores, enquanto os houthis do Iêmen intensificaram sua campanha de ataques contra o reino saudita.

Uma coalizão liderada pela Arábia Saudita que combate os houthis informou ainda ter interceptado dois mísseis de cruzeiro, os mais recentes de uma série de ataques registrados nas últimas semanas contra infraestruturas militares, civis e petrolíferas.

Moradores disseram que uma explosão ocorreu sem aviso prévio e que nenhum alerta foi enviado aos telefones celulares, como costuma acontecer diante de ameaças aéreas.

"A explosão foi extremamente forte", disse um morador do norte de Riade. "Ouvir uma explosão sem ter recebido um aviso dá muito medo."

Uma jornalista da AFP afirmou que as portas de toda a sua residência se abriram repentinamente e que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido momentaneamente.

Vários moradores disseram à AFP que viram fumaça perto do aeroporto de Riad, no nordeste da cidade.

O porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, afirmou que o movimento foi atacado durante o dia o aeroporto internacional de Riade e o centro financeiro da capital. Ele também fez uma base aérea e um “alvo sensível” na região de Jizã, no sul do país.

As autoridades sauditas da Defesa Civil informaram que ativaram sistemas de alerta antecipado nas regiões meridionais de Najrã e Khamis Mushait, próximas à fronteira com o Iêmen.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos reiterou seu alerta de segurança para cidadãos americanos na Arábia Saudita e no Bahrein, depois que os dois países foram atacados pelo Irã e seus aliados.

A diplomacia americana emitiu os alertas divulgados pela última vez no fim de outubro, recomendando "maior vigilância" nos dois países do Golfo devido aos ataques do Irã e de seus aliados houthis do Iêmen.

Uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional em sua guerra contra os houthis, enfrenta uma intensificação dos ataques desde que as hostilidades foram retomadas em julho.

A guerra civil no Iêmen, um dos países mais pobres do mundo, começou em 2014, mas aconteceu em grande parte contida desde a entrada em vigor de uma trégua em 2022.

Os houthis estão agora próximos de Áden, capital provisória do governo, após conquistarem grandes avanços territoriais desde a retomada da guerra.

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