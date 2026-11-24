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CONCESSÃO Forte Orange, em Itamaracá, terá operação privatizada por 30 anos e pode ganhar restaurantes Fortaleza de Santa Cruz, erguida pelos holandeses em 1631, também pode receber eventos culturais e visitas guiadas, de acordo com o Ministério do Turismo

O governo federal lançou um edital para conceder à iniciativa privada a operação da Fortaleza de Santa Cruz, também conhecida como Forte Orange, localizada em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e pelo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, nessa segunda-feira (23), durante visita técnica à Fazenda Pau D’Alho, em São José do Barreiro, no interior de São Paulo, que também será concedida.

De acordo com o Ministério do Turismo, a concessão do Forte Orange será de 30 anos. Estudos do governo apontam que o espaço poderá receber restaurantes, eventos culturais e visitas guiadas.

Os dois patrimônios históricos marcam os primeiros editais do Projeto Revive Brasil, uma parceria entre Brasil e Portugal que tem como objetivo recuperar bens antigos e sem uso visando oferecer aos visitantes serviços como hotéis, restaurantes e espaços culturais, segundo o governo.

Forte Orange, em Itamaracá, terá operação privatizada por 30 anos e pode ganhar restaurantes. - Foto: Jorge Pinho/Ministério do Turismo

Investimento

Serão investidos, ao todo, R$ 72 milhões na ação. Desses, R$ 9 milhões serão para a Fortaleza de Santa Cruz e os demais R$ 63,2 milhões para a Fazenda Pau D’Alho.

Erguida pelos holandeses em 1631 na Ilha de Itamaracá, a Fortaleza de Santa Cruz recebeu estudos técnicos e financeiros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) até a concessão. O objetivo era definir como o imóvel pode ser aproveitado e "garantir segurança aos investidores", segundo o Ministério do Turismo.

"O banco trabalha na estruturação de modelos de gestão capazes de atrair investimentos e garantir a sustentabilidade financeira dos empreendimentos, gerando valor para a sociedade no longo prazo”, explicou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Investimento para a concessão do Forte Orange, em Itamaracá, será de R$ 9 milhões. - Foto: José Marques/Ministério do Turismo

Integridade da edificação

O edital prevê uma "regra inegociável", segundo o governo: preservar e respeitar a integridade arquitetônica de cada edificação. O argumento para a concessão é de que "as construções seculares não se percam com o tempo".

Pelo modelo de concessão de direito de uso, as empresas vencedoras irão assumir os investimentos na restauração, a manutenção e a operação turística dos imóveis, mas as edificações continuarão pertencendo à União.

O ministério também destacou que pretende transformar as estruturas "que antes geravam altos custos de manutenção" em espaços que se sustentem financeiramente.

“A preservação do patrimônio cultural pode impulsionar o desenvolvimento econômico das cidades, gerando emprego e renda. A parceria entre o poder público e a iniciativa privada, com a participação do Iphan, representa um compromisso com a valorização da nossa memória e abre novas perspectivas para esses patrimônios e para as comunidades”, disse o presidente do Iphan, Deyvesson Gusmão.

O Ministério do Turismo informou ainda que o Revive Brasil avalia outros patrimônios históricos da União com potencial turístico, sem citar exemplos.

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